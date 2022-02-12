Украину накроют сильные морозы и мокрый снег: кому с погодой не повезет

Погода в Украине в ближайшие дни смешает все погодные условия в одну кучу. Ожидаются ночные морозы, в субботу местами пройдет сильный мокрый снег. Синоптики прогнозируют ветер с порывами, а в воскресенье во многих областях потеплеет.

Какая погода ждет Украину на выходных, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре .

По прогнозу Диденко, суббота в Украине будет холодная, местами пройдет мокрый снег и снег с дождем.

"Днем 12 февраля большая часть нашей территории окажется в сухой воздушной массе, а мокрый снег пройдет в восточных областях. Утром – из-за деятельности атмосферного фронта – пройдут в большинстве областей Украины. Только южная часть избежит влажной воздушной массы – там завтра сухо. А днем антициклон отодвинет осадки восточнее", - рассказала синоптик.

Она добавила, что ветер ожидается северо-западный, порывистый, со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -2 -9 градусов. Днем 13 февраля прогреется до +2 +5 градусов, но на северо-востоке ожидается от -2 до +2 градусов.

В Киеве мокрый снег будет идти в субботу утром, днем 13 февраля – без осадков. 14 февраля – ясная солнечная погода.

На выходных в столице будет холодно, ночью до небольших морозов, днем от 0 до +3 градусов. В субботу ожидается сильный ветер, в воскресенье он ослабнет.

По прогнозу Укргидрометцентра, мокрый снег и снег с дождем пройдет в субботу во всех регионах, кроме запада. На востоке осадке будут самые сильные, местами будет идти дождь.

Ночная температура 12 февраля будет колебаться от -1 до +2 градусов, на Закарпатье до -4 градусов, в южной части до +3 градусов. Днем ожидается от +2 до +5 градусов, в южных областях до +6 +8 градусов.

Карты погоды в Украине на субботу, 12 февраля

В воскресенье, 13 февраля, погода кардинально поменяется во всех регионах страны. Ночная температура упадет -5 -7 градусов, местами до -9 -13 градусов.

Днем ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Сильный ветер утихнет. Теплее всего будет в западных областях, от +5 до +8 градусов. На севере, в центре и на юге ожидается от +3 до +6 градусов, на востоке от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 13 февраля

На День Святого Валентина синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду во всех областях. Однако ночью будет холодно, от -2 до -7 градусов, на северо-востоке и востоке до -10 -13 градусов.

Днем ожидается потепление во всех регионах, на западе до +8 +10 градусов, в центре, на востоке и в южной части прогреется до +4 +7 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 14 февраля