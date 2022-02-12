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Україну накриють сильні морози і мокрий сніг: кому з погодою не пощастить

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Субота 12 лютого 2022 06:39
Україну накриють сильні морози і мокрий сніг: кому з погодою не пощастить Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями змішає всі погодні умови в одну купу. Очікуються нічні морози, в суботу місцями пройде сильний мокрий сніг. Синоптики прогнозують вітер з поривами, а в неділю в багатьох областях потеплішає.

Яка погода чекає Україну на вихідних, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом Діденко, субота в Україні буде холодна, місцями пройде мокрий сніг і сніг з дощем.

"Вдень 12 лютого більша частина нашої території опиниться в сухій повітряній масі, а мокрий сніг пройде в східних областях. Вранці - через діяльність атмосферного фронту - пройдуть у більшості областей України. Тільки південна частина уникне вологої повітряної маси - там завтра сухо. А вдень антициклон відсуне опади східніше", - розповіла синоптик.

Вона додала, що вітер очікується північно-західний, поривчастий, зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до -2 -9 градусів. Вдень 13 лютого прогріється до +2 +5 градусів, але на північному сході очікується від -2 до +2 градусів.

У Києві мокрий сніг йтиме в суботу вранці, вдень 13 лютого – без опадів. 14 лютого - ясна сонячна погода.

На вихідних у столиці буде холодно, вночі до невеликих морозів, вдень від 0 до + 3 градусів. У суботу очікується сильний вітер, в неділю він ослабне.

За прогнозом Укргідрометцентру, мокрий сніг і сніг з дощем пройде в суботу у всіх регіонах, крім заходу. На сході опади будуть найсильніші, місцями йтиме дощ.

Нічна температура 12 лютого коливатиметься від -1 до +2 градусів, на Закарпатті до -4 градусів, у південній частині до +3 градусів. Вдень очікується від +2 до +5 градусів, у південних областях до +6 + 8 градусів.

Україну накриють сильні морози і мокрий сніг: кому з погодою не пощастить

Карти погоди в Україні на суботу, 12 лютого

У неділю, 13 лютого, погода кардинально зміниться у всіх регіонах країни. Нічна температура впаде -5 -7 градусів, місцями до -9 -13 градусів.

Вдень очікується ясна і сонячна погода, без опадів. Сильний вітер вщухне. Найтепліше буде в західних областях, від +5 до + 8 градусів. На півночі, в центрі та на півдні очікується від +3 до +6 градусів, на сході від +1 до +3 градусів.

Україну накриють сильні морози і мокрий сніг: кому з погодою не пощастить

Карта погоди в Україні на неділю, 13 лютого

На День Святого Валентина синоптики прогнозують ясну і сонячну погоду у всіх областях. Однак вночі буде холодно, від -2 до -7 градусів, на північному сході та сході до -10 -13 градусів.

Вдень очікується потепління у всіх регіонах, на заході до + 8 +10 градусів, в центрі, на сході та в південній частині прогріється до +4 + 7 градусів.

Україну накриють сильні морози і мокрий сніг: кому з погодою не пощаститьКарта погоди в Україні на понеділок, 14 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде похолодання і сніг.

А також розповідали про те, що в Укргідрометцентрі розповіли, чи будуть морози до кінця лютого.

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