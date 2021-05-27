Украину накроет жарой с сильными грозами: синоптики напугали прогнозом

На востоке страны ночь будет сухая, а днем по всем областям пройдут грозы. Температура воздуха в ночное время составит +10 +15 градусов, днем прогреется до +25 +28 градусов.

В южной части страны осадки ожидаются везде, кроме Одессы. Ночью в регионе от +13 до +15 градусов, днем в Одессе до +24 градусов, в остальных областях до +26 +28 градусов. В Крыму днем ожидаются кратковременные дожди, ночью +13 +15 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

На севере страны кратковременные дожди будут идти ночью, а также днем. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +13 +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

В западных областях грозами зацепит Тернополь, Хмельницкий и Винницу, в остальных городах региона – кратковременные дожди, местами сильные. Ночью в регионе от +10 до +12 градусов, днем ожидается от +18 до +20 градусов.

В центральной части страны ожидаются сильные грозы ночью и днем. Температура воздуха ночью +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

В Киеве 28 мая синоптики прогнозируют дождь ночью, а днем пройдет гроза. Температура воздуха в столице ночью составит +13 +15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21 +23 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 28 мая