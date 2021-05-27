RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україну накриє спекою з сильними грозами: синоптики налякали прогнозом

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в п'ятницю, 28 травня, очікується небезпечна і неприємна. Частина країни прогріється до + 28 градусів, але синоптики прогнозують сильні грози, зливи, місцями можливий град.

Яка погода очікує українців найближчої доби, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни ніч буде суха, а вдень по всіх областях пройдуть грози. Температура повітря в нічний час складе +10 +15 градусів, вдень прогріється до +25 +28 градусів.

У південній частині країни опади очікуються скрізь, крім Одеси. Вночі в регіоні від +13 до +15 градусів, вдень в Одесі до +24 градусів, в інших областях до +26 + 28 градусів. У Криму вдень очікуються короткочасні дощі, вночі + 13 +15 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

На півночі країни короткочасні дощі йтимуть вночі, а також вдень. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +13 +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

У західних областях грозами зачепить Тернопіль, Хмельницький і Вінницю, в інших містах регіону – короткочасні дощі, місцями сильні. Вночі в регіоні від +10 до +12 градусів, вдень очікується від +18 до + 20 градусів.

У центральній частині країни очікуються сильні грози вночі та вдень. Температура повітря вночі + 10 +12 градусів, вдень повітря прогріється до +25 + 27 градусів.

У Києві 28 травня синоптики прогнозують дощ вночі, а вдень пройде гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме + 13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21 + 23 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 28 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну прийде новий циклон з сильними грозами та дощами.

А також розповідали про те, що метеорологи спрогнозували найспекотніший рік за всю історію спостережень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода