Украину накроет сплошными дождями, местами - со снегом: где будет хуже всего

Что будет с погодой в среду, 22 сентября

По данным синоптика Наталки Диденко, завтра - в День осеннего равноденствия - осень окончательно вступит в свои права - будет холодно, пасмурно, с дождем и туманами.

Днем ожидается +6+12 градусов, только на юге и востоке немного выше, +10+14 градусов. Ночью будет +1+6 градусов.

"При прояснениях возможны заморозки на почве (кроме Юга, Востока и Закарпатья). Но при прояснениях. Если плотная облачность, то вероятность заморозков существенно уменьшается. В Карпатах уже было ниже нуля и будет", - рассказала синоптик.

Дожди завтра ожидаются в западных областях, а в Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории влажно, возможен небольшой периодический дождь или туманы.

В Киеве 22 сентября будет пасмурно, сыро, небольшой дождь, днем +7+9 градусов.

Ночью - заморозки, а в Карпатах - снег

Наталка Диденко прогнозирует, что в среду в Карпатах ожидается мокрый снег.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха также рассказала про вероятность снега в горах - но в ночь со среды на четверг.

"На высокогорье Карпат немного мокрый снег может быть в ночь со среды на четверг", - прогнозирует синоптик.

"Ночью 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз до конца недели

На картах Украинского гидрометцентра видно, что мокрой и холодной погода будет в ближайшие три дня, а в пятницу, 24 сентября - осадки усилятся, возможны шквалы.

25-26 сентября со стороны западных областей зайдет антициклон, разгонит осадки и повысит температуру.

"Потеплеет в Украине ближе к выходным и следующая неделя еще порадует и солнышком, и высокими градусами", - прогнозирует Наталка Диденко.

Смотрите ниже на картах погоды, что будет с осадками и температурой в следующие пять дней.

Скрин: Погода в Украине 22-26 сентября (meteo.gov.ua)