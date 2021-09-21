Україну накриє суцільними дощами, місцями - зі снігом: де буде найгірше

Що буде з погодою в середу, 22 вересня

За даними синоптика Наталки Діденко, завтра - в День осіннього рівнодення - осінь остаточно вступить в свої права - буде холодно, похмуро, з дощем і туманами.

Вдень очікується +6+12 градусів, тільки на півдні і сході трохи вище, +10+14 градусів. Вночі буде +1+6 градусів.

"При проясненнях можливі заморозки на ґрунті (крім півдня, сходу і Закарпаття). Але при проясненнях. Якщо щільна хмарність, то ймовірність заморозків істотно зменшується. У Карпатах вже було нижче нуля і буде", - розповіла синоптик.

Дощі завтра очікуються в західних областях, а в Карпатах - з мокрим снігом. На решті території волого, можливий невеликий періодичний дощ або тумани.

У Києві 22 вересня буде похмуро, сиро, невеликий дощ, вдень +7+9 градусів.

Вночі - заморозки, а в Карпатах - сніг

Наталка Діденко прогнозує, що в середу в Карпатах очікується мокрий сніг.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха також розповіла про ймовірність снігу в горах - але в ніч з середи на четвер.

"На високогір'ї Карпат трохи мокрий сніг може бути в ніч з середи на четвер", - прогнозує синоптик.

"Вночі 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Прогноз до кінця тижня

На картах Українського гідрометцентру видно, що мокрою і холодною погода буде в найближчі три дні, а в п'ятницю, 24 вересня - опади посиляться, можливі шквали.

25-26 вересня з боку західних областей зайде антициклон, розжене опади і підвищить температуру.

"Потеплішає в Україні ближче до вихідних і наступний тиждень ще порадує і сонечком, і високими градусами", - прогнозує Наталка Діденко.

Дивіться нижче на картах погоди, що буде з опадами і температурою в наступні п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні 22-26 вересня (meteo.gov.ua)