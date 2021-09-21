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Первый снег в Украине ожидается уже на этой неделе: где именно

Новина українською →
Украина, Вторник 21 сентября 2021 11:31
Первый снег в Украине ожидается уже на этой неделе: где именно Фото: снег ожидается в Карпатах 23 сентября (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на сильное похолодание в Украине на этой неделе снег ожидается только в Карпатах. На остальной территории осадки пока в виде дождя.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"На высокогорье Карпат немного мокрый снег может быть в ночь со среды на четверг", - сказала она и добавила, что этот снег будет быстро таять из-за того, что температура преимущественно будет плюсовой даже в горах.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ожидаются заморозки.

"Заморозки - это не мороз, это заморозки на поверхности почвы. В ночь со вторника на среду они могут быть в западных областях, а в ночь на четверг - в большинстве регионов Украины, это преимущественно западные, северные и центральные области", - отметила синоптик.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу синоптиков, на этой неделе в Украине ожидается холодная погода с дождями. Однако уже на выходных, 25-26 сентября, потеплеет, а осадки постепенно прекратятся.

Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев почти на месяц раньше, чем в прошлом году - 19 сентября.

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