Украину накроет сильными снегопадами: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в ближайшие сутки будет сложная. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, снег с дождем, сильный ветер и метели.

Какая погода ждет украинцев, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

"28 декабря в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метель, снежные заносы. Непогода коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровно), востока Украины и юга. Вырывается к нам во вторник южный циклон", - предупредила Диденко.

Она отметила, что в южных областях ожидается мокрый снег с дождем и ситуация на дорогах будет очень сложная. И порекомендовала отложить все поездки на другое время и обязательно проверить наличие в машине всех необходимых вещей.

На севере страны снег также возможен, но стоит ли там ожидать сильных метелей – неизвестно.

По словам синоптика, во всех областях Украины ожидается мороз, плюсовая температура будет только в южной части страны.

"В Киеве ожидается пасмурная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метели. Циклон пройдет южнее столицы. Морозы пока удержатся, ночью -8 -10 градусов, днем около -5 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды в Украине на вторник, 28 декабря

Также синоптик дала предварительный прогноз на Новый год в Украине. 31 декабря и 1 января в страну придет оттепель, ожидается температура воздуха с "плюсами", местами дождь и мокрый снег.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, снег пройдет почти во всех регионах страны, кроме Закарпатья. В центральной части и на юге ожидается сильный снег с дождем, а на востоке – сильные снегопады.

Температура воздуха ночью на востоке упадет до -15 градусов, в центре и на севере от -7 до -11 градусов.

В южной части -2 -4 градуса, в западных областях от -6 до -9 градусов.

Днем на севере, в центре, в западных областях будет от -2 до -6 градусов, в южной части +2 +4 градуса, на востоке -5 -7 градусов.

В среду, 29 декабря, небольшой снег ожидается в западной части страны и на востоке. В остальных регионах без существенных осадков.

Температура воздуха начнет подниматься. Ночью еще ожидается мороз, - 3 -5 градусов, местами до -7 -9 градусов. А днем в большинстве областей от -4 до +2 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 29 декабря