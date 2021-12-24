В дальнюю дорогу зимой на автомобиле: полезные советы для водителя
Впереди – длинные выходные, и многие автомобилисты на праздники отправятся в путешествие: к родственникам или в туристические поездки. Ранее мы публиковали рекомендации, как безопасно ездить в снегопад, а сейчас расскажем об особенностях дальних загородных поездок в зимний период.
Полезные советы, которые дальнюю дорогу зимой на авто сделают комфортной и безопасной, читайте ниже в материал РБК-Украина Авто.
Важно понимать, что отправляться в дальнюю дорогу зимой целесообразно только на исправном и полностью заправленном автомобиле, который, само собой, обут в зимнюю резину. В противном случае поездка может быть попросту небезопасной.
Главные правила безопасного загородного путешествия зимой на авто
- Проверьте состояние запасного колеса или ремкомплекта. Зимой на дорогах активно образуются ямы, к этому нужно быть готовым. К тому же в выходные не все шиномонтажи работают.
- Следите за состоянием дорожного покрытия. И соответственно этому выбирайте безопасную скорость, интервал до других авто. Зимние трассы коварны тем, что даже почищенный от снега и льда асфальт со временем может обледенеть – с обочин ветер наносит снег, и его укатывают машины.
- Пополните запас омывающей жидкости. Слякоть на дороге существенно увеличивает расход "омывайки", а на загородной трассе АЗС, где запас можно пополнить, могут отстоять друг от друга на несколько десятков километров.
- Возьмите с собой power bank. Если в вашей машине нет зарядного устройства для телефона, позаботьтесь о дополнительном носителе энергии – на холоде аккумуляторы гаджетов разряжаются быстрее обычного.
- В снегопад включайте ближний свет и "противотуманки". Днем вас будут лучше видеть другие участники движения. Ночью же дальний свет будет неэффективен – световой пучок будет отблескивать от снега и слепить вас.
- Побеспокойтесь о чистоте фар. Если у вашей машины нет омывателя головной оптики, то на стоянках регулярно протирайте фары от дорожной взвеси. Грязные фары хуже освещают дорогу и слепят водителей встречных машин.
- Положите в перчаточный ящик пару шоколадных батончиков. Они станут приятным сюрпризом для пассажиров и позволят подкрепиться вам самим.
- Перчатки, трос и складная лопата должны лежать в багажнике. Этот инструмент поможет в случае, если машина застряла в снегу, грязи или на бездорожье.
- Прокладывайте маршруты по дорогам международного и национального значения. От снега их чистят в первую очередь, а инфрастуктура (АЗС, мотели, кафе) более развита. Да и качество дорожного полотна лучше.
- Не рискуйте. Если погодные условия сильно ухудшаются – прогноз погоды обещает метель, снижение температуры и близится ночь – остановитесь на ночлег в гостинице или хотя бы переждите непогоду на парковке ближайшей АЗС.
- Не сидите за рулем в верхней одежде, одевайтесь удобно. Пусть зимняя куртка останется в багажнике или в салоне на крючке. Верхняя одежда сковывает движения, делая управление автомобилем менее комфортным, а в случае экстренной ситуации увеличивает время реакции.
- Запаситесь музыкой на флешке или в смартфоне. За городом радиостанции ловят не всегда, мобильный интернет тоже оставляет желать лучшего. Любимые мелодии позволят оставаться бодрым длительное время.
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