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Украину накроет сильными грозами: какие области будет заливать

Фото: Погода в Украине (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни принесет сильные грозы и дожди. Синоптики также прогнозируют усиление ветра и снижение температуры воздуха в ночное время.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Украине 3 мая

Во вторник грозы накроют все западные области страны, сухо будет только на Волыни. Небольшой дождь пройдет на севере Украины и на северо-востоке возможны ливни. В остальных областях страны будет сухо.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов, на востоке упадет до +3 +5 градусов, в центре и на юге ожидается от +6 до +9 градусов.

Днем в Украине будет тепло, во всех областях ожидается от +16 до +18 градусов, местами воздух прогреется до +20 градусов, на Закарпатье до +23 градусов.

В Киеве 3 мая пройдет небольшой дождь и ожидается усиление ветра. Ночью в столице +5 +7 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 3 мая

Погода в Украине 4 мая

Грозы охватят в среду почти все регионы страны. На западе сухо будет на Волыни, во Львове и Тернополе. Без осадков будет в Одессе и на севере Украины. Во всех остальных областях синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Ночная температура будет колебаться в пределах +6 +8 градусов, на юге до +9 градусов. На востоке немного прохладнее, +4 +6 градусов.

Днем в среду ожидается небольшое похолодание на севере и северо-востоке, +13 +15 градусов. На остальной территории страны от +16 до +18 градусов, местами до +19 +21 градусов.

В Киеве 3 мая будет облачно, без осадков. Ночью в столице +7 +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 4 мая

Напомним, ранее мы писали о том, когда в мае 2022 года прогнозируют магнитные бури.

А также рассказывали о том, что синоптики прогнозируют похолодание в Украине.

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