Украину накроет дождями и грозами, а потом вернутся заморозки: названы даты
Погода в Украине принесет дожди и грозы 3-4 мая. 5-7-го числа вероятность осадков будет преимущественно на западе, однако на большинстве территорий вероятны заморозки.
Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни - читайте в материале Styler ниже.
Где будут заморозки
"5-6 мая ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, 6 мая и в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 3 мая
По данным синоптика Наталки Диденко, вторник придет в Украину с дождями и грозами. Однако солнце также будет светить во многих областях.
Периодические дожди пройдут в западных, северных областях, коснутся Винницкой области. Во время дождей возможны грозы.
В южной части Украины, на Востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая солнечная погода.
Температура воздуха комфортная - в течение дня +15+20 градусов.
Прогноз для Киева
В Киеве вторник будет преимущественно теплым, с температурой +15+18 градусов. Вероятны периодические дожди, возможна гроза.
Смотрите ниже на картах гидрометцентра прогноз погоды на пять дней (с 3 по 7 мая):
Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на май.
Также сообщалось, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны.