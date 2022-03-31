Украину накроет сильными дождями: где непогода разгуляется сильнее всего

Где ждать осадков 1 апреля

По прогнозу Наталки Диденко, дожди в четверг 1 апреля пройдут в западных областях, в северной части, достигнут Винницкой, части Черкасской области. В отдельных районах осадки могут быть сильными.

Дожди завтра в отдельных районах могут быть сильными.

На остальной территории Украины - восточные области, южная часть, большинство центральных областей - будет преобладать сухая погода.

Синоптик также предупредила, что на юге, в Крыму, на востоке и в центре ожидается сильный ветер.

Температура будет "пестрой"

Так, первый день апреля принесет в центральные и восточные области высокую температуру. Здесь ожидается +15... +20 градусов.

А вот на западе начнет холодать. Здесь синоптик прогнозирует +6... +12 градусов. Удержится пока от похолодания Черновицкая область, где ожидается +15... +17 градусов.

Начнет свежеть воздух и в северных областях, однако здесь основной холод готовится 2-3 апреля.

Прогноз для Киева

1 апреля в столице ожидается дождь. Температура +11... +13 градусов. 2-3 апреля похолодает до 0... +4 градусов, дождь будет переходить в мокрый снег.

"2-го апреля на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины еще удержится теплая погода, однако 3-4 апреля свежая воздушная масса и туда дойдет", - добавила Диденко.