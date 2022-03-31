RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну накриє сильними дощами: де негода розгуляється найсильніше

Фото: Погода в Україні зіпсується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні вже з початку квітня почнуться дощі, місцями досить сильні. Із заходу країни почнеться похолодання, яке пошириться по всій території вже за кілька днів.

Якою буде погода в країні на початку другого місяця весни - читайте нижче в матеріалі Styler.

Де чекати на опади 1 квітня

За прогнозом Наталки Діденко, дощі в четвер 1 квітня пройдуть у західних областях, у північній частині, досягнуть Вінниччини, частини Черкащини. В окремих районах опади можуть бути сильними.

Дощі завтра в окремих районах можуть бути сильними.

На решті території України - східні області, південна частина, більшість центральних областей - переважатиме суха погода.

Синоптик також попередила, що на півдні, в Криму, на сході та в центрі очікується сильний вітер.

Температура буде строкатою

Так, перший день квітня принесе в центральні та східні області високу температуру. Тут очікується +15... +20 градусів.

А от на заході почне холоднішати. Тут синоптик прогнозує +6... +12 градусів. Втримається поки від похолодання Чернівецька область, де очікується +15... +17 градусів.

Почне свіжішати повітря й у північних областях, проте тут основний холод готується 2-3 квітня.

Прогноз для Києва

1 квітня в столиці очікується дощ. Температура +11... +13 градусів. 2-3 квітня похолодає до 0... +4 градусів, дощ переходитиме у мокрий сніг.

"2-го квітня на сході, півдні та в більшості центральних областей України ще втримається тепла погода, проте 3-4 квітня свіжа повітряна маса й туди дійде", - додала Діденко.

Раніше синоптики в прогнозі на першу декаду квітня розповіли про "сезон" холодних дощів.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні