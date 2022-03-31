В Украину идет "сезон" холодных дождей: синоптики обновили прогноз
Погода в Украине скоро существенно испортится с приходом похолодания, дождей, а местами даже мокрого снега.
Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране в следующие десять дней.
Так, по данным синоптиков Gismeteo, осадки и похолодание начнется с запада Украины. Уже с 1 апреля температура днем снизится до +2 градусов, ночью даже заморозки, сильные дожди. Такая температура будет 1-4 числа, далее градусы немного повысятся, но в целом первая декада тут будет влажной и холодной.
Ко 2 апреля холод и осадки доберутся до северных областей. Температура снизится до +1... +4 градусов. С 5 апреля немного потеплеет, но выше +10 температура не подымется в первую декаду апреля. Будет дождливо.
К остальным регионам похолодание доберется 3-4 апреля. Но на востоке, юге и в центре сильно холодно не будет, хотя температура и снизится до неприятных +5... +10 градусов. Также синоптики обещают много осадков в областях.
Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Днепра и Одессы.
Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)
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