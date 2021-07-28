Украину накроет шквалами с градом и раскалит до +35: новые карты погоды

"29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Согласно картам синоптиков, наименьшая вероятность осадков завтра в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Температура в четверг самая невысокая будет на западе - от +26 до +30, на юге жара от +30 до +35, а на остальной территории +28+32 градуса.

В Киеве также вероятна гроза и дождь, температура +29+31 градус, ночью +18+20.

Скрин: Погода в Украине 29 июля (meteo.gov.ua)

Также синоптики предупреждают о высокой вероятности пожаров.

"29 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили в гидрометцентре.

В начале августа нас ждет резкое похолодание

Синоптики рассказали, что со вторника, 3 августа, в Украину придет резкое похолодание. Температура местами снизится до +20 градусов. А конец июля будет дождливым.