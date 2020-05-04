Україну накриє шквалами і градом: які області постраждають

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде ненастною в кількох областях

Погода в Україні покаже свій поганий характер жителям деяких областей у вівторок, 5 травня. Очікуються грози зі шквальним вітром і навіть градом. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Згідно з даними Наталки Діденко, в полосі негоди опиниться значна частина центральних областей, більшість північних, а також Південь і Схід.

"Тут очікуються просто хрестоматійні травневі дощі, при грозах - обережно - можливі град та шквали. Циклон з центром над Сумщиною у вівторок покрутитися по сторонах", - пише синоптик.

А ось Захід відпочине від гроз, але там очікуються дощі.

При цьому температура повітря завтра буде комфортною (+17+22), на Заході - прохолодніше (+12+17). А от вночі в західних областях буде дуже прохолодно (+3+7), в гірських районах дійде навіть до заморозків.

Протягом тижня, пише Діденко, похолодання з Заходу пошириться і по всій країні.

"Дощі періодичні залишаться на значній частині території, а в Карпатах, внаслідок зниження температури повітря до заморозків, можливий сніг", - прогнозує синоптик.

У Києві завтра короткочасний дощ, можлива гроза, при грозі - поривчастий вітер. Надалі волога погода в столиці протримається, але відчутно похолодає, хоча до заморозків і не дійде.

До 9-10 травня в столиці потеплішає, дощі припиняться.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті докладно показали, де в Україні у вівторок буде лютувати негода.

Погода в Україні 5 травня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав дуже несприятливий прогноз погоди на літні місяці в Україні.