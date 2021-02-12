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Украину накроет последний циклон: чего ждать от погоды дальше

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине не перестает удивлять своими сюрпризами. После почти целой недели снегопадов и ледяных дождей, почти всю территорию страны накроет сильными морозами. Синоптики прогнозируют до 20-25 градусов мороза.

Что ждет Украину дальше и почему прогнозы о комфортной и теплой зиме не оправдались, рассказал старший научный сотрудник Украинского гидрометцентра Владислав Тимофеев в комментарии для "Сегодня".

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Тимофеев отметил, что снежный циклон, который Украина пережила на этой неделе, станет последним.

"Как известно, у нас сейчас потепление идет глобальное и региональное в Украине. Это (лютые морозы и много снега) было все-таки в норме лет 30-40 назад. Я помню даже по моему детству – были снежные зимы даже на юге Украины. У нас в этом году была серия циклонов южных, семь или девять, я уже сбился со счета. Но сейчас идет последний циклон, а за ним будет похолодание", - сообщил метеоролог.

Тем временем, погодный информер Gismeteo прогнозирует в Украине морозы даже до 28 градусов, которые пойдут на спад только 24-25 февраля.

На востоке температура в понедельник упадет до -20 градусов, и в течение недели ожидается в ночные часы от -18 до -23 градусов. До -8 -6 столбики термометров поднимутся только 24 февраля.

В южной части страны морозы будут не такие сильные, но с 13 по 23 февраля в ночные часы ожидается от -8 до -14 градусов.

Самая сложная ситуация ожидается в северных областях. Там температура воздуха упадет уже в субботу до -14 градусов, 16 февраля – до -24 градусов, а с 18 по 22 февраля ожидается от -19 до -28 градусов.

На западе самыми холодным периодом станут дни с 16 по 20 февраля, ожидается от -22 до -18 градусов ночью, от -13 до -11 градусов днем.

Карты погоды в Украине на две недели

В Киеве на выходных ночью будет до -13 -14 градусов, со вторника ожидается до -20 градусов, а 19-22 февраля температура упадет до -17 -25 градусов. А вот после 24 февраля ожидается небольшое повышение температуры и снег.

Карта погоды в Киеве на две недели

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали новый прогноз на весну и предупредили о сильных дождях и холодной погоде.

А также мы рассказывали о том, что Наталка Диденко предупредила, что морозы придут в Украину надолго.

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