Морозы зайдут в Украину надолго: синоптик сделала важное предупреждение о погоде

Погода в Украине в ближайшие выходные ожидается очень холодная, местами все еще возможны снегопады. Однако циклоны с осадками покидают территорию нашей страны, а вместо них придут арктические антициклоны с очень сильными морозами.

О том, какая погода ожидает нас в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое будет крепчать на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля. Сериал из северных циклонов закончится – снегопадов и ледяных дождей не прогнозируется. 13-14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения", - сообщила синоптик.

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Она отметила, что существенные осадки уйдут, но в отдельных районах возможны остатки периодического снега, так как циклон хочет сохранить хорошую мину даже при плохой игре.

"На дорогах гололедица! Температура воздуха ночью ожидается -10 -16 градусов, днем -5 -11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем от 2 мороза до 2 тепла. Завтра будет преобладать северо-западный ветер, и он будет сильным, некомфортным, со штормовыми порывами. Так бывает часто, когда идет тяжелый холодный воздух", - сообщила Диденко.

Она спрогнозировала в столице сильное похолодание на выходных и небольшой снег.

"В Киеве на выходных – также холодно, ночью -12 -14 градусов, днем -7 -10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков, циклон Volker ушел окончательно. На следующей неделе холод будет усиливаться, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов ожидается 21-22 февраля", - предупредила Диденко украинцев.

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