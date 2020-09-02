Украину накроет грозами: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Украине принесет грозовые дожди и похолодание на значительную часть страны уже в пятницу, 4 сентября. А к выходным прохладный воздух доберется даже до Юга. Грозы и дожди в следующие пять дней будут перемещаться по стране.

А вот 3 сентября, по прогнозу Украинского гидрометцентра на пару градусов прохладнее станет на Севере (+27+30), на Юге, Востоке и в Центре по-прежнему жара (+32+35). А вот в западных областях завтра холодновато (+21+23). Кроме того, Запад накроют грозовые дожди.

В Киеве в четверг +27+29 градусов, ближайшей ночью +17+19. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 3 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

4 сентября прохлада в +21+24 доберется с Запада до Севера и частично Центра. Большая часть центральных областей, а также юго-восток - от +24 до +30 градусов. Дожди в субботу маловероятны на Западе и Востоке, остальные области - в зоне действия атмосферного фронта с грозами.

Киев в пятницу ждет прохлада с +21+23, ночью +15+17, а также грозовые дожди.

Суббота, 5 сентября, также будет прохладной- от +23 до +27 уже по всей Украине. Осадки в этот день на северо-востоке, в восточных, частично южных и центральных областях.

В Киеве в субботу ожидается +23+25 днем, +11+13 ночью, осадки не ожидаются.

Погода в Украине 4 и 5 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

В воскресенье и понедельник, 6-7 сентября, ситуация с температурой будет такой же, как и днем ранее. Но осадки переместятся на северо-западную часть страны.

Киев в эти дни ждет +22+24 днем и +12+14 ночью, осадки маловероятны.

Погода в Украине 6 и 7 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам про то, что в Украину идут перепады температуры в 15 градусов.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз погоды в Украине и теперь считают, что осень и зима будут аномальными.