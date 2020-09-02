Україну накриє грозами: синоптики попередили про похолодання

Погода в Україні принесе грозові дощі й похолодання на значну частину країни вже в п'ятницю, 4 вересня. А до вихідних прохолодне повітря добереться навіть до Півдня. Грози і дощі у наступні п'ять днів будуть переміщатися по країні.

А ось 3 вересня за прогнозом Українського гідрометцентру на пару градусів прохолодніше стане на Півночі (+27+30), на Півдні, Сході і в Центрі, як і раніше спека (+32+35). А от у західних областях завтра холоднувато (+21+23). Крім того, Захід накриють грозові дощі.

У Києві в четвер +27+29 градусів, найближчої ночі +17+19. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 3 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

4 вересня прохолода в +21+24 добереться з Заходу до Півночі і частково Центру. Велика частина центральних областей, а також південний схід - від +24 до +30 градусів. Дощі в суботу малоймовірні на Заході і Сході, інші області - в зоні дії атмосферного фронту з грозами.

Київ у п'ятницю чекає прохолода з +21+23, вночі +15+17, а також грозові дощі.

Субота 5 вересня, також буде прохолодною - від +23 до +27 вже по всій Україні. Опади у цей день на північному сході, у східних, частково південних і центральних областях.

У Києві в суботу очікується +23+25 вдень, +11+13 вночі, опади не очікуються.

Погода в Україні 4 і 5 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

У неділю і понеділок, 6-7 вересня, ситуація з температурою буде такою ж, як і днем раніше. Але опади перемістяться на північно-західну частину країни.

Київ у ці дні чекає +22+24 вдень, +12+14 вночі, опади малоймовірні.

Погода в Україні 6 і 7 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, що в Україну йдуть перепади температури до 15 градусів.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз погоди в Україні і тепер вважають, що осінь і зима будуть аномальними.