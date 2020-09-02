Украинцев пугают перепадом температуры в 15 градусов: синоптики показали карту погоды

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет завтра "кисло-сладкой" по словам синоптика Наталки Диденко

Погода в Украине завтра, 3 сентября, принесет резкий перепад температур по стране. Если на Западе ожидается от +20 днем, то Юг зажарит до аномальных +36 градусов. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Диденко в Facebook пишет, что в Украину идет пора под названием "кисло-сладкая" из-за такого контраста температурных показателей.

"На Востоке, Юге, в большинстве центральных областей удержится жара, +30+36 градусов. На Севере уже кусаться будет меньше, +26+29 градусов, разве на Сумщине еще попечет", - пишет синоптик.

А вот Запад будет под влиянием свежего воздуха - от +20 до +26 градусов. А утром и вечером Наталка Диденко и вовсе рекомендует жителям региона выходить на улицу в "тоненьких пуховичках"

А вот на Западе воздух явно свежее, предполагается +20+26 градусов, а утром, вечером вообще повіватиме теплее флісами, плащами и даже тоненькими пуховичками.

"Дожди возможны местами в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винничины", - добавила синоптик и уточнила, что на остальной территории будет сухо.

В Киеве 3 сентября осадки маловероятны. Жара немного осядет, максимум в столице ожидается +27+28 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какая будет завтра по стране температура и где пройдут осадки.

Погода в Украине 3 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что климатологи подвели итоги сухого и жаркого августа в Киеве.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз погоды в Украине и теперь считают, что осень и зима будут аномальными.