Украину накроет новая волна стихии: какие области пострадают более всего

Погода в Украине в четверг, 8 августа, принесет серьезные неприятности жителям некоторых областей. Противостояние двух фронтов обусловит сильные порывы ветра, на значительной части страны завтра ожидаются грозы. Ою этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Несмотря на осадки и ветер, температура воздуха в стране будет колебаться от комфортной +26 градусов до значений жары в +33 по Цельсию.

"Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем (карта) несколько снизит градуса на Волыни, Ровенщине и Львовщине" , - пишет синоптик.

Этот же циклон принесет кратковременные дожди в западные области и местами на Севере.

Уже к вечеру дожди доберутся и до Винницкой, Черкасской, Кропивницкого и районов области.

Погода в Украине 8 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

А над Черным морем и побережье будет властвовать антициклон Zella, который организует сухую и солнечную погоду на Востоке, а также в южных и части центральных областей.

Противостояние этих двух атмосферных фронтов станет причиной сильного ветра в Украине.

Диденко советует перенести ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, парковать автомобили подальше от старых больших деревьев или билбордов.

В Киеве в четверг, 8 августа, ожидается жара свыше +30 градусов. Также синоптик прогнозирует локальные дожди с грозами и сильный порывистый ветер в столице.

Погода в Украине 8 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что из-за непогоды произошел прорыв дамбы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате происшествия сошел огромный селевой поток, который убил местного жителя.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.