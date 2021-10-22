Украину накроет мощным арктическим циклоном: где станет очень холодно на выходных

Как отмечают в Украинском гидрометцентре, в субботу дожди ожидаются в восточных, южных, в Кировоградской и Днепропетровской областях. На остальной территории страны будет сухо. В Карпатах может пройти мокрый снег, температура воздуха от -2 до +3 градусов. Ветер будет сильный почти на всей территории страны, на севере – со штормовыми порывами.

Ночная температура воздуха в Украине будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10 +15 градусов, теплее буде на юге и юго-востоке – до +15 +20 градусов.

Карта погоды

По прогнозу Наталки Диденко, в субботу дожди зацепят Харьковскую и Сумскую области, а оттуда – через всю центральную часть до Одессы. Также небольшой дождь может пройти на Волыни, в Ровенской области, южных районах Киевской и Черниговской областей. Вечером осадки ожидаются в Луганской и Донецкой областях.

В воскресенье дожди пройдут на северо-востоке страны, в остальных регионах будет сухо.

Температура воздуха начнет снижаться и 24 октября и максимальная температура днем составит от +5 до +10 градусов. Только на юге прогреется до +12 градусов. Холоднее всего будет в западных областях страны, там ожидается от +4 до +6 градусов. Ночная температура воздуха тоже будет низкая, от +1 до +4 градусов.

Карты погоды в Украине на 23-24 октября

Погода в Киеве

На выходных в столице без осадков. Ветер будет сильный, со штормовыми порывами. Температура воздуха в субботу ожидается до +12 градусов, в воскресенье +6 +8 градусов.

Погода до конца октября

Как отмечает Диденко, понедельник и вторник в Украине будут холодными. Ночная температура воздуха упадет до минуса. Со среды в Украину снова вернется тепло.

"Со среды на следующей неделе температура воздуха начнет повышаться, сначала с западных областей, а до конца недели всю Украину охватит мягкая теплая атмосфера с температурой воздуха +12 +16 градусов, местами до +18 градусов. Следующие выходные, завершение месяца, 30 и 31 октября, обещают, по предварительным прогнозам, роскошную погоду", - спрогнозировала синоптик.