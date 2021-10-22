Україну накриє потужним арктичним циклоном: де стане дуже холодно на вихідних

Як зазначають в Українському гідрометцентрі, у суботу дощі очікуються у східних, південних, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. На решті території країни буде сухо. У Карпатах може пройти мокрий сніг, температура повітря від -2 до +3 градусів. Вітер буде сильний майже на всій території країни, на півночі – зі штормовими поривами.

Нічна температура повітря в Україні коливатиметься від + 3 до +8 градусів, вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів, тепліше буде на півдні та південному сході - до +15 + 20 градусів.

Карта погоди

За прогнозом Наталки Діденко, в суботу дощі зачеплять Харківську та Сумську області, а звідти – через всю центральну частину до Одеси. Також невеликий дощ може пройти на Волині, в Рівненській області, південних районах Київської та Чернігівської областей. Увечері опади очікуються в Луганській і Донецькій областях.

У неділю дощі пройдуть на північному сході країни, в інших регіонах буде сухо.

Температура повітря почне знижуватися і 24 жовтня й максимальна температура вдень складе від +5 до +10 градусів. Тільки на півдні прогріється до + 12 градусів. Найхолодніше буде в західних областях країни, там очікується від + 4 до + 6 градусів. Нічна температура повітря теж буде низька, від +1 до + 4 градусів.

Карти погоди в Україні на 23-24 жовтня

Погода в Києві

На вихідних у столиці без опадів. Вітер буде сильний, зі штормовими поривами. Температура повітря в суботу очікується до + 12 градусів, в неділю +6 +8 градусів.

Погода до кінця жовтня

Як зазначає Діденко, понеділок і вівторок в Україні будуть холодними. Нічна температура повітря впаде до мінуса. З середи в Україну знову повернеться тепло.

"З середи наступного тижня температура повітря почне підвищуватися, спочатку з західних областей, а до кінця тижня всю Україну охопить м'яка тепла атмосфера з температурою повітря +12 +16 градусів, місцями до +18 градусів. Наступні вихідні, завершення місяця, 30 і 31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду", - спрогнозувала синоптик.