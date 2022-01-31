Украину накроет мокрым снегом, а местами разгуляется мощный ветер

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет с мокрым снегом почти на всей территории страны, местами ожидается очень сильный ветер вплоть до штормовых значений, а температурный режим будет относительно теплым как для последнего дня второго месяца зимы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра .

На дорогах Украины сохранится гололедица, и водителям рекомендуется быть более осторожными.

Без осадков будет только на юге страны, а на остальной части - умеренный мокрый снег, местами с дождем.

Прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, при этом в Карпатском регионе - даже до 30 метров в секунду, там же ожидаются и вьюги.

Температура воздуха 31 января в среднем по стране в течение суток составит -2... +3 градусов, в ночное время в Карпатах будет до -11 градусов.

Карта погоды в Украине 31 января (фото: meteo.gov.ua)

Народные приметы по погоде

Издавна на землях Украины верили, что по погоде 31 января, который называли Афанасьев день, можно было судить, когда ожидать приход полноценного тепла, и что будет в летнюю пору.

Так, считалось, что 31 января метель предвещает приход поздней весны, ну а если в этот день будет оттепель, то лето будет ненастным.