Україну накриє мокрим снігом, а місцями розгуляється потужний вітер

Погода в Україні в понеділок, 31 січня, буде з мокрим снігом майже на всій території країни, місцями очікується дуже сильний вітер аж до штормових значень, а температурний режим буде відносно теплим як для останнього дня другого місяця зими.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру .

На дорогах України збережеться ожеледиця, і водіям рекомендується бути більш обережними.

Без опадів буде тільки на півдні країни, а на решті частини - помірний мокрий сніг, місцями з дощем.

Прогнозуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, при цьому в Карпатському регіоні - навіть до 30 метрів на секунду, там же очікуються і хуртовини.

Температура повітря 31 січня в середньому по країні протягом доби становитиме -2... +3 градусів, у нічний час у Карпатах буде до -11 градусів.

Карта погоди в Україні 31 січня (фото: meteo.gov.ua)

Народні прикмети по погоді

З давніх-давен на землях України вірили, що по погоді 31 січня, який називали Афанасьєв день, можна було судити, коли очікувати на прихід повноцінного тепла, і що буде в літню пору.

Так, вважалося, що 31 січня заметіль віщує прихід пізньої весни, ну а якщо в цей день буде відлига, то літо буде непогожим.