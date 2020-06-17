Украину накроет грозами, шквалами и градом: какие области в опасности

Погода в Украине снова будет неистовой в некоторых регионах завтра, 18 июня. Вероятны кратковременные дожди, и грозы. А во время нашествия грозы - локальные град и шквалы. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, по данным Диденко из Facebook, значительная часть территории сраны в четверг будет в зоне пониженного атмосферного давления. Наибольшая вероятность непогоды завтра на Западе и в Винницкой области.

"На Востоке, в южной части и большинстве центральных областей завтра - больше солнца, чем дождевых облаков, разве как-то локально в дневные часы может где-то плеснуть", - пишет синоптик.

Температура завтра будет все еще высокой. В основном от +27 до +30 градусов, на Востоке - горячо - до +33, а на Западе посвежее - от +23 до +28 градусов.

В Киеве 18 июня вероятны кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до +30 градусов.

А вот уже в понедельник, 22 июня, в Украину придет похолодание.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, в каких областях будут дожди и грозы, а где столбик термометра снова будет бить тепловые рекорды.

Судя по их прогнозу, от дождей в четверг полностью удержатся лишь северо-восточные области.

Погода в Украине 18 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что под Харьковом молния устроила яркое шоу, появилось зрелищное видео.

А также показывали видео, на которых изображены последствия страшной непогоды, что разгулялась по Украине 16 июня.