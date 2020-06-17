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Под Харьковом гроза устроила яркое шоу: удивились даже синоптики

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 09:30
Под Харьковом гроза устроила яркое шоу: удивились даже синоптики
Гроза под Харьковом удивила даже метеорологов (иллюстративное фото: pixabay.com)

Гроза под Харьковом показала себя во всей красе в вечернем небе

В Харьковской области гроза устроила в небе красочное шоу с раскатами грома и гигантскими змеями-молниями. Видео снял молодой человек с ником distan_dan и выложил его в сеть, после чего ролик стал невероятно популярным.

На самом деле, это 40-минутное видео, которое молодой человек сделал в пгт Слобожанское, смонтировал под песню Билли Айлиш и выложил в сеть.

"Я так понял всем очень понравилось, ну 40 минут жизни не зря потратил, спасибо всем тем кто выложил в сторис, в том числе и большим пабликам", - написал парень в Instagram.

Ролик пришелся по вкусу и синоптикам гидрометцентра, которые сделали в Facebook его репост.

"Замедленная съемка удара молнии в Слобожанском, - подписали видео синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Блискавка у Слобожанському, 14 червня 2020 р

Уповільнена зйомка удару блискавки вчора, 14 червня у Слобожанському. Автор відео - distan_dan (instagram)

Опубліковано Харківський регіональний центр з гідрометеорології Понеділок, 15 червня 2020 р.

Танец молний в Харьковской области (видео: facebook.com/kharkivmeteo)

Как мы писали ранее, Украину накроет грозами и придет похолодание, синоптики назвали дату.

Также сообщалось, что в Николаеве ливень затопил центр города так сильно, что автомобили оказались по окна в воде.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины грозаПогода
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