Украину накроет "грозовым штормом": синоптики объявили I уровень опасности

Погода в Украине в четверг 12 мая будет с порывами штормового ветра, дождем и грозами на большинстве территорий. При этом нас ждет потепление до летних температур, местами +29 градусов.

Что будет с синоптической ситуацией в стране - читайте ниже в нашем материале Styler .

"Днем 12 мая в западных, северных и Винницкой областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют грозы преимущественно в западных, северных, Винницкой области. На остальных территориях осадки маловероятны.

Температура самой высокой будет на Закарпатье, +27+29, в остальных западных областях +25+28. На севере, в центре, в Одесской и Николаевской области +24+28. В остальных южных и восточных областях +20+23 градуса.

Что будет с погодой дальше

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, дальше температура несколько снизится.

"Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений", - пишет синоптик.