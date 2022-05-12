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Украину накроет "грозовым штормом": синоптики объявили I уровень опасности

Новина українською →
Четверг 12 мая 2022 07:40
Украину накроет "грозовым штормом": синоптики объявили I уровень опасности Фото: Погода в Украине принесет грозы и шторм (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в четверг 12 мая будет с порывами штормового ветра, дождем и грозами на большинстве территорий. При этом нас ждет потепление до летних температур, местами +29 градусов.

Что будет с синоптической ситуацией в стране - читайте ниже в нашем материале Styler.

"Днем 12 мая в западных, северных и Винницкой областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют грозы преимущественно в западных, северных, Винницкой области. На остальных территориях осадки маловероятны.

Температура самой высокой будет на Закарпатье, +27+29, в остальных западных областях +25+28. На севере, в центре, в Одесской и Николаевской области +24+28. В остальных южных и восточных областях +20+23 градуса.

Украину накроет &quot;грозовым штормом&quot;: синоптики объявили I уровень опасности

Что будет с погодой дальше

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, дальше температура несколько снизится.

"Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений", - пишет синоптик.

Ранее мы писали, какой будет погода в Киеве летом.

Также сообщалось про магнитные бури, которые нас ждут в мае.

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