Украину накроет грозами и жарой: в каких областях ожидается ухудшение погоды

Температура воздуха

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, температура воздуха 3 июня составит от +23 до +27 градусов. В южной и восточной части прогреется больше, до +26 +31 градуса. На западе страны будет тепло, от +20 до +25 градусов.

Кроме того, во многих областях ожидается сильный ветер - северный и северо-восточный, 5-12 м/с.

А где будут осадки?

Диденко сообщает, что в ближайшую ночь сухо будет в западных областях страны и на юго-востоке страны - Крыму, Приазовье, Запорожье и в Донецкой области.

А вот на остальной территории Украины в ночные часы возможны кратковременные дожди и грозы.

Днем 3 июня периодические дожди и грозы возможны в Сумской, Харьковской, Полтавской областях и местами - в Луганской области.

Карта погоды в Украине на пятницу, 3 июня

Погода в Киеве

В столице пятница будет теплой. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов. Небольшой дождь в Киеве возможен только ночью, днем будет сухо. Синоптик предупредила, что уже в воскресенье в столицу придет небольшое похолодание и серьезные осадки.

Какая погода будет на выходных

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу запад страны накроет сильными грозами. В центре, на севере и в южной части будет сухо, тепло и солнечно.

На востоке и юго-востоке начнет сильно припекать солнце, местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 +33 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 4 июня

В воскресенье грозами и кратковременными дождями охватит всю Украину. Температура воздуха начнет падать в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке удержится жаркая погода.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 5 июня