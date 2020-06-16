Украину накроет грозами и сильной жарой: какие области окажутся под угрозой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине снова станет очень сложной в большинстве областей

Погода в Украине существенно усложнится в ближайшие сутки, синоптики обещают грозы, ливни и повышение температуры воздуха. Самая сложная ситуация ожидается в восточных и западных областях страны.

На востоке грозы и сильные ливни пройдут во всех областях, кроме Луганской. Ночная температура воздуха составит +17 +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов, немного прохладнее будет в Днепре и Полтаве, от +26 до +29 градусов.

В южных областях пройдут грозы с ливнями, возможен град. Ночью в регионе от +16 до +18 градусов, днем +25 +27, в Одессе от +24 до +26 градусов. В Крыму ожидается кратковременный дождь, ночью +16 +18 градусов, днем +26 +28 градусов.

На севере, а также в центральных областях Украины синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, местами возможен град. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +16 +18 градусов. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Западную Украину накроют сильные грозы, ливни, местами возможен град. Ночью в регионе температура опустится до +14 до +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

В Киеве 17 июня синоптики прогнозируют сильную грозу, возможны ливни. Ночью ожидается от +16 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 17 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о похолодании в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украинском гидрометцентре дали неблагоприятный прогноз погоды на ближайшую неделю.

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Автор: Анна Шиканова