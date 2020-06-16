Украину накроет грозами и придет похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине уже скоро принесет перемены

Погода в Украине вскоре изменится с приходом существенного похолодания. Прохладного воздуха стоит ждать уже в понедельник, 22 июня. Ну а в ближайшей перспективе - жара и много осадков - особенно в западных областях. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По данным Диденко из ее Facebook-страницы, "всеохватывающая влажная воздушная масса" будет царить в среду, 17 июня, на Западной Украине. Также вероятность осадков высока в северных областях, а локально - в центральных.

В основном без осадков завтра будет на Юге и Востоке. Кроме Харьковской области, где днем вероятен периодический дождь с грозой. Ветер будет задувать с востока, умеренный, временами порывистый.

Синоптик предупредила, что в нынешней синоптической ситуации небольшой или умеренный дождь может мгновенно переходить в сильный ливень со шквалами и даже градом.

Температура воздуха сильно не изменится. В основном +25+30 градусов, на Востоке до +32, а на Западе +22+27 градусов.

В Киеве в среду ожидаются дожди с грозами и +26+28 градусов.

"Вторая половина недели распечется до +30 и выше, однако уже в понедельник, 22-го июня, станет значительно прохладнее", - прогнозирует Диденко.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра на своих картах показали, в каких регионах завтра будут идти дожди, и какой будет температура воздуха. Согласно их данным, от осадков завтра убережется лишь Луганская область.

Погода в Украине 17 июня (фото: meteo.gov.ua)

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Автор: Светлана Мащенко