Україну накриє грозами і сильною спекою: які області опиняться під загрозою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні знову стане дуже складною в більшості областей

Погода в Україні істотно ускладниться у найближчу добу, синоптики обіцяють грози, зливи та підвищення температури повітря. Найскладніша ситуація очікується в східних і західних областях країни.

На сході грози та сильні зливи пройдуть у всіх областях, крім Луганської. Нічна температура повітря становитиме +17 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів, трохи прохолодніше буде в Дніпрі та Полтаві, від +26 до +29 градусів.

В південних областях пройдуть грози зі зливами, можливий град. Вночі від +16 до +18 градусів, вдень +25 +27, в Одесі від +24 до +26 градусів. У Криму очікується короткочасний дощ, вночі +16 +18 градусів, вдень +26 +28 градусів.

На півночі, а також в центральних областях України синоптики прогнозують сильні дощі, грози, місцями можливий град. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +16 +18 градусів. Вдень у більшості областей повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Західну Україну накриють сильні грози, зливи, місцями можливий град. Вночі в регіоні температура опуститься до +14 до +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25 градусів.

В Києві 17 червня синоптики прогнозують сильну грозу, можливі зливи. Вночі очікується від +16 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +27 +29 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 17 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про похолодання в Україні.

А також розповідали про те, що в Українському гідрометцентрі дали несприятливий прогноз погоди на найближчий тиждень.

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Автор: Анна Шиканова