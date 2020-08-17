Украину снова накроет грозами: каким областям с погодой не повезет

Погода в Украине во вторник, 18 августа, снова огорчит ухудшением погоды в нескольких областях. Синоптики прогнозируют сильные грозы на западе, а в остальных регионах – температура воздуха снова поползет вверх.

На востоке страны ожидается солнечная и ясная погода, без осадков и ветра. Ночная температура будет колебаться в пределах +13 +17 градусов. Днем ожидается от +27 до +30 градусов.

В южных областях будет солнечно, ясно, осадки не прогнозируются. Ночная температура составит +15 +19 градусов, днем столбики термометров покажут от +28 до +31 градуса, в Одессе +26 +28 градусов. В Крыму солнечно и ясно, ночью +16 +18 градусов, днем +28 +30 градусов.

На севере страны потеплеет, синоптики обещают ясную и сухую погоду. Ночью в регионе ожидается от +15 до +17 градусов, днем прогреется до +28 +30 градусов.

В западных областях ожидаются сильные грозы. Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, местами возможно снижение до +13 градусов. Днем в регионе ожидается от +26 до +29 градусов.

В центральной части страны без осадков, солнечно и ясно. Ночью от +14 до +17 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса.

В Киеве 18 августа ожидается солнечная и ясная погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, дневная будет колебаться в пределах +29 +31 градус.

Карта погоды в Украине на вторник, 18 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики ухудшили прогноз погоды и рассказали, чего ждать украинцам.

А также рассказывали о том, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.