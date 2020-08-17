В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

Сегодня, 17 августа, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Отметим, что самая жаркая погода в Украине будет наблюдаться в Херсонской области.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 17 августа, будет ясно, но местами будет наблюдаться облачность, а дожди ожидается в трех западных областях.

Также РБК-Украина ранее писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.