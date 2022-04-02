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Украину накроет дождями и мокрым снегом: в каких областях будет холоднее всего

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Суббота 02 апреля 2022 20:02
Украину накроет дождями и мокрым снегом: в каких областях будет холоднее всего Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки не порадует теплом или солнцем. В большинстве областей ожидается сильное снижение температуры воздуха, дожди и мокрый снег.

Какая погода ждет украинцев в воскресенье, рассказала синоптик Наталка Диденко.

"Завтра, 3 апреля, холодная воздушная масса охватит большинство областей Украины – на протяжении дня ожидается всего 0 +4 градуса", - предупредила Диденко.

По ее прогнозу, в центральной части страны ожидается +4 +8 градусов, на юге страны до +10 градусов, в Запорожье до +16 градусов.

Высокие градусы задержатся в Луганской и Донецкой областях, до +14 +17 градусов. А вот в Харькове уже похолодает, +6 +11 градусов.

"Но и эти теплые регионы в понедельник также станут ощутимо прохладнее. Сразу хочу сказать, что такое сильное похолодание кратковременное – уже со вторника начнет возвращаться к нам теплая погода", - сообщила Диденко.

Также она предупредила, что в воскресенье практически везде в Украине ожидаются осадки – дождь и мокрый снег, с перерывами. Зависит от температуры воздуха. Также возможно усиление ветра из-за прихода циклона.

"В Киеве завтра, 3 апреля, будет очень холодно. Ночью около нуля, днем +1 +3 градуса. В воскресенье в Киеве мокрый снег!" – предупредила синоптик.

Также она сообщила, что существенное изменение погоды может спровоцировать перепады артериального давления и мигрени.

Наталка Диденко анонсировала и дату потепления в Украине – на Благовещенье.

"Теплеть в Киеве начнет во вторник, на Благовещенье будет очень тепло, до +15 градусов или даже выше", - рассказала Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет Украину в апреле и когда придет настоящее тепло.

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