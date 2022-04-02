Україну накриє дощами і мокрим снігом: в яких областях буде найхолодніше
Погода в Україні найближчої доби не порадує теплом або сонцем. У більшості областей очікується сильне зниження температури повітря, дощі та мокрий сніг.
Яка погода чекає українців у неділю, розповіла синоптик Наталка Діденко.
"Завтра, 3 квітня, холодна повітряна маса охопить більшість областей України – протягом дня очікується всього 0 +4 градуси", - попередила Діденко.
За її прогнозом, в центральній частині країни очікується + 4 +8 градусів, на півдні країни до +10 градусів, в Запоріжжі до + 16 градусів.
Високі градуси затримаються в Луганській і Донецькій областях, до + 14 + 17 градусів. А ось у Харкові вже похолодає, +6 + 11 градусів.
"Але і ці теплі регіони в понеділок також стануть відчутно прохолодніше. Відразу хочу сказати, що таке сильне похолодання короткочасне – вже з вівторка почне повертатися до нас тепла погода", - повідомила Діденко.
Також вона попередила, що в неділю практично скрізь в Україні очікуються опади – дощ і мокрий сніг, з перервами. Залежить від температури повітря. Також можливе посилення вітру через прихід циклону.
"У Києві завтра, 3 квітня, буде дуже холодно. Вночі близько нуля, вдень + 1 + 3 градуси. У неділю в Києві мокрий сніг!" - попередила синоптик.
Також вона повідомила, що істотна зміна погоди може спровокувати перепади артеріального тиску і мігрені.
Наталка Діденко анонсувала і дату потепління в Україні - на Благовіщення.
"Теплішати в Києві почне у вівторок, на Благовіщення буде дуже тепло, до +15 градусів або навіть вище", - розповіла Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яка погода чекає Україну у квітні та коли прийде справжнє тепло.
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