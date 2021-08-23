Украину накроет дождями и грозами: кому с погодой на День Независимости не повезет

Погода в Украине во вторник, 24 августа, будет благоприятная не во всех областях. Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах, ливнях. Почти все регионы накроет шквальным ветром.

Какая погода ждет украинцев во вторник, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны осадки не прогнозируются, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +26 +19 градусов.

В южной части страны будет облачно, но без существенных осадков. Ночью от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов. Возможен сильный шквальный ветер. В Крыму осадки не прогнозируются, ночью +15 +17 градусов, днем до +27 +29 градусов.

Север страны накроет грозами в дневные часы, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе +13 +15 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Самую неприятную погоду синоптики прогнозируют в западных областях. Все области в регионе накроет проливными дождями, местами ожидаются грозы и сильный штормовой ветер. Ночью температура воздуха упадет до +12 +14 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса.

В центральной части облачно и ожидается сильный ветер, но без существенных осадков. Ночью от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

В Киеве 24 августа синоптики прогнозируют грозу и кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, до 7-12 м/с. Ночью в столице от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 24 августа