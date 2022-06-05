Украину накроет антициклоном: какие области "засушит" больше всего

Погода в Украине в ближайшие дни будет формироваться под действием антициклона, который принесет засушливую солнечную погоду. Дожди вероятны лишь кое-где, а температура будет повышаться.

Что будет дальше с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале.

Прогноз на 6 июня

По данным Наталки Диденко, в понедельник в Украине - высокое атмосферное давление, высокие градусы, преимущественно сухой воздух.

Антициклон с центром над Балтикой обусловит завтра сухую погоду в большинстве наших областей. Только в Одесской, Николаевской, Херсонской и в Крыму местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

Температура в течение дня предполагается +23+29 градусов. Самые высокие градусы будут наблюдаться в Запорожье и Донецкой области.

Какая будет погода в Киеве

6-го июня осадков не предвидится, в течение дня температура воздуха достигнет +25 градусов.

Смотрите ниже на карте Украинского гидрометцентра, что будет завтра с погодой:

Скрин: Погода в Украине 6 июня (meteo.gov.ua)

Что будет дальше с погодой

Наталка Диденко пишет, что в ближайшие дни существенные дожди в Украине - вряд ли, "лето подскочит еще на несколько градусов вверх". При этом утра, ночи и вечера будут с хорошим свежим воздухом +10+19 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что 7 июня будет очень солнечным безоблачным днем, температура +23+26 по всей стране. Только в Одесской области и Крыму вероятна гроза.

8 июня также +23+26, а на западе и юге до +28. Снова солнечно и сухо, кроме некоторых западных областей, где может быть облачно и покапать.

9-10 июня ожидаются грозы в западных и южных областях, на остальных территориях сухо, температура +24+30 градусов.