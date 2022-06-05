ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну накриє антициклоном: які області "засушить" найбільше

Новость на русском →
Неділя 05 червня 2022 19:35
Україну накриє антициклоном: які області "засушить" найбільше Фото: Погода в Україні буде посушливою (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні найближчими днями буде формуватися під дією антициклону, який принесе посушливу сонячну погоду. Дощі ймовірні лише подекуди, а температура підвищуватиметься.

Що буде далі з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогноз на 6 червня

За даними Наталки Діденко, у понеділок в Україні - високий атмосферний тиск, високі градуси, переважно сухе повітря.

Антициклон з центром над Балтикою зумовить завтра суху погоду в більшості наших областей. Лише на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози.

Температура протягом дня передбачається +23+29 градусів. Найвищі градуси спостерігатимуться на Запоріжжі та на Донеччині.

Яка буде погода в Києві

6-го червня опадів не передбачається, впродовж дня температура повітря досягне +25 градусів.

Дивіться нижче на карті Українського гідрометцентру, що буде завтра з погодою:

Україну накриє антициклоном: які області &quot;засушить&quot; найбільше

Скрін: Погода в Україні 6 червня (meteo.gov.ua)

Що буде далі з погодою

Наталка Діденко пише, що найближчими днями суттєві дощі в Україні - навряд, "літо підскочить ще на кілька градусів вгору". При цьому ранки, ночі та вечори будуть із хорошим свіжим повітрям, +10+19 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 7 червня буде дуже сонячним безхмарним днем, температура +23+26 по всій країні. Лише в Одеській області й Криму ймовірна гроза.

8 червня також +23+26, а на заході та півдні до +28. Знову сонячно і сухо, окрім деяких західних областей, де може нахмарити й покрапати.

9-10 червня очікуються грози в західних та південних областях, на решті територій сухо, температура +24+30 градусів.

Раніше ми писали, що буде з погодою в Україні у червні.

Також повідомлялося, коли українці відсвяткують Трійцю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими