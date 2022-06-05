Україну накриє антициклоном: які області "засушить" найбільше

Погода в Україні найближчими днями буде формуватися під дією антициклону, який принесе посушливу сонячну погоду. Дощі ймовірні лише подекуди, а температура підвищуватиметься.

Що буде далі з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогноз на 6 червня

За даними Наталки Діденко, у понеділок в Україні - високий атмосферний тиск, високі градуси, переважно сухе повітря.

Антициклон з центром над Балтикою зумовить завтра суху погоду в більшості наших областей. Лише на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози.

Температура протягом дня передбачається +23+29 градусів. Найвищі градуси спостерігатимуться на Запоріжжі та на Донеччині.

Яка буде погода в Києві

6-го червня опадів не передбачається, впродовж дня температура повітря досягне +25 градусів.

Дивіться нижче на карті Українського гідрометцентру, що буде завтра з погодою:

Скрін: Погода в Україні 6 червня (meteo.gov.ua)

Що буде далі з погодою

Наталка Діденко пише, що найближчими днями суттєві дощі в Україні - навряд, "літо підскочить ще на кілька градусів вгору". При цьому ранки, ночі та вечори будуть із хорошим свіжим повітрям, +10+19 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що 7 червня буде дуже сонячним безхмарним днем, температура +23+26 по всій країні. Лише в Одеській області й Криму ймовірна гроза.

8 червня також +23+26, а на заході та півдні до +28. Знову сонячно і сухо, окрім деяких західних областей, де може нахмарити й покрапати.

9-10 червня очікуються грози в західних та південних областях, на решті територій сухо, температура +24+30 градусів.