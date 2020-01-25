Украину накроет аномальная погода: синоптики сделали важное предупреждение

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют аномальный уровень тепла в Украине на 25 января

Погода в Украине в Татьянин день, 25 января, будет по-весеннему теплой и по-зимнему холодной одновременно. Синоптики прогнозируют колебания температуры от -7 до +8 градусов тепла. При этом в некоторых областях с постоянно плюсовой температурой пойдет снег с дождем. Самая большая суточная амплитуда температур достигнет 14 градусов.

Как сообщают синоптики, погода в Татьянин день будет морозной в ночное время и теплой днем. Максимальные показатели тепла ожидаются на западе и юге нашей страны, где термометры покажут в среднем +4… +8 градусов тепла. На северо-западе страны немного прохладнее - +2… +4 градуса. В центральных и восточных регионах ожидается +1… +4 градуса. В ночное время в большинстве областей ожидаются небольшие заморозки от +1 до -3 градусов в среднем. При этом в большинстве западных регионов температура достигнет отметки в -5… -7 градусов.

Погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)

Уровень тепла будет чувствоваться ниже из-за высокого уровня влажности и порывов ветра до 7-12 м/с.

Напомним, что в народе считалось, если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: "Если снегопад — летом дождик част". А вот теплая метель на Татьяну и "гнилой ветер" (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху. Если на Татьяну морозный и солнечный день - будет хороший урожайный год.

Ранее синоптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февраль.