Переменная облачность и снег на севере: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На севере страны сегодня снег с дождем

Сегодня погода в Украине такая же прохладная, как и вчера, температура воздуха днем колеблется от +2 до +7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины прохладно, но переменная облачность. Температура воздуха днем составит +2+7, а ночью -1-3. В центральных областях днем +1+4, а ночью +2-1.

На севере страны сегодня снег с дождем. Днем +2+4, а ночью 0+2. В восточных областях только в Луганской области снег с дождем.

На юге страны переменная облачность. Днем +3+8, а ночью -1-4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +1+3, а ночью -1+1.

Напомним, вчера погода в Украине улучшилась, температура воздуха поднялась до +6, но ночью было холодно до -7. В столице была прохладная погода. Шел небольшой снег. Днем +1+3, а ночью -2-4.

Ранее сообщалось, что метеорологическая зима до Киева еще не пришла.

РБК-Украина писало, что для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.