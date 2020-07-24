В Украину нагрянут проливные дожди и жара: какие области под ударом

Погода в Украине принесет сильные ливни и грозы на выходных в некоторые области, а на части страны усилится жара до +33 градусов. Такой прогноз дала Наталка Диденко.

По словам синоптика в Facebook, в субботу, 25 июля, грозовые дожди вероятны на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. На остальных территориях будет сухая и довольно жаркая погода.

Днем в субботу будет +25+30 градусов, а на Юге от +27 до +33.

Но в воскресенье на Западе станет посвежее, в остальных регионах - жара сохранится. Кроме того, в этот день, 26 июля, в западном регионе дожди могут быть очень сильными.

В Киеве в субботу, 25-го без существенных осадков, разве вечером и уже в воскресенье вероятен дождь с грозой. Температура воздуха будет высокой +26+29 градусов.

Погода в Украине на выходных (фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что совсем недавно Киев затопило ливнями и засыпало градом. Горожане в сети публиковали фото и видео.

А вот метеорологи просят украинцев привыкать к таким стихийным явлениям, как тропические ливни и смерчи. Это связано с изменениями климата, как в Украине, так и в мире.