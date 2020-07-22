В Украину нагрянут грозовые дожди и похолодание: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в некоторых областях будет с осадками и прохладой
Погода в Украине в четверг, 23 июля, принесет периодические грозовые дожди в некоторые области. Днем температура существенно не изменится, а вот ночью похолодает. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.
Диденко в Facebook пишет, что грозы вероятны на Западе, где вероятны остатки "атмосферного фронта, который уже практически миновал нашу территорию".
А на остальных территориях будет царить антициклон Albreht, который подарит сухую погоду.
Температура воздуха будет комфортной - от+23 до +29 градусов, а на Юге до +25+30 градусов.
В Киеве завтра, 23 июля, установится приятная сухая погода с "солнцем и белыми облачками". Температура днем около +23 градусов.
А вот ближе к выходным в столице потеплеет на 3-5 градусов, но при этом увеличится вероятность грозовых дождей.
"Итак, в ближайшее время грозовые дожди - на Западе, на Севере - периодические осадки в конце недели, Юг, Восток, большинство Центра - в сухой погоде", - написала синоптик.
А вот в Украинском гидрометцентре на картах завтра дождей не прогнозируют, но отмечают, что ночная температура снизится сильно на Севере, Востоке и в Центре (+10+15), на Западе будет +9+14, а Юге +15+19.
Киев также ждет холодная ночь (+12+14) и умеренно теплый день (+22+24).
Погода в Украине 23 июля (скрин: meteo.gov.ua)
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