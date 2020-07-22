В Україну нагрянуть грозові дощі і похолодання: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у четвер, 23 липня, принесе періодичні грозові дощі в деякі області. Вдень температура істотно не зміниться, а от вночі похолодає. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Діденко в Facebook пише, що грози можливі на Заході, де ймовірні залишки "атмосферного фронту, який вже практично минув нашу територію".

А на інших територіях буде панувати антициклон Albreht, який подарує суху погоду.

Температура повітря буде комфортною - від+23 до +29 градусів, а на Півдні до +25+30 градусів.

У Києві завтра, 23 липня, встановиться приємна суха погода з сонцем і білими хмарками". Температура вдень близько +23 градусів.

А ось ближче до вихідних в столиці потеплішає на 3-5 градусів, але при цьому збільшиться ймовірність грозових дощів.

"Отже, найближчим часом грозові дощі - на Заході, на Півночі - періодичні опади наприкінці тижня, Південь, Схід, більшість Центру - в сухій погоді", - написала синоптик.

А ось в Українському гідрометцентрі на картах завтра дощу не прогнозують, але відзначають, що нічна температура знизиться сильно на Півночі, Сході та в Центрі (+10+15), на Заході буде +9+14, а Півдні +15+19.

Київ також чекає холодна ніч (+12+14) і помірно теплий день (+22+24).

Погода в Україні 23 липня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось вчора, 22 липня Київ затопило зливами й засипало градом, ми публікували фото і відео.

Раніше ми писали, що зміна клімату може звільнити стародавні віруси і наслідки будуть непередбачувані.