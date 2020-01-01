На Украину надвигаются морозы до -26 градусов: синоптики назвали дату

Погода в Украине зимой 2020 года может принести суровые морозы, которые будут чередоваться с периодами резкого потепления. Такие данные представляют различные погодные ресурсы. Когда украинцам ждать сильных морозов - в материале Styler.

Так, по данным ресурса Gismeteo, первая декада января будет довольно теплой - днем температура будет колебаться на уровне нуля, с перевесом в ту или иную сторону, ночью возможен небольшой мороз. Но уже со Старого Нового года столбики термометров ночью опустятся до -6 на Юге до -20 на северо-востоке, но днем мороз будет не очень сильным.

После этого наступит короткий период потепления, а вот на Крещение ударят крепкие морозы - от -10 на Юге до -26 на Севере. Последняя декада января обещает быть довольно мягкой.

Ниже прогноз от Gismeteo для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц.

Погода в Украине в январе 2020 (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что другие погодные ресурсы дают не такие категоричные прогнозы на первый меся 2020 года. По данным Метеопрога, среднемесячные показатели температуры превысят многолетние значения на два градуса. Осадки будут преимущественно в виде дождя или мокрого снега.

При этом синоптики не отрицают возможность наплыва в Украину холодных воздушных масс с двузначными морозами.

По данным синоптиков Укргидрометцентр, в Украине будет превышение температурных показателей на 1,5-2 градуса. Средняя температура в январе будет равняться 1-6 мороза, а на северо-востоке, Востоке и в Карпатах от 7 до 8 мороза. А среднемесячные осадки будут равняться многолетним значениям.