На Украину надвигается зимняя стихия: какие области под угрозой

Погода в Украине в скором времени кардинально изменится по всей стране. В новогоднюю ночь в Украине ожидается сильный штормовой ветер, а также мокрый снег. Такие данные предоставили синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По прогнозу Наталки Диденко, атмосферный фронт с северо-запада нагонит облака и осадки, которые к вечеру будут уже по всей стране. А там, где ожидается температура выше нуля, снег будет переходить в дождь.

Столбики термометров 1 января будут колебаться в пределах от -2 до +3, а в южных областях ожидается +2... +5 градусов.

"Осадки и порывистый ветер новогодней ночи ожидаются практически во всех областях Украины", - пишет Диденко.

В Киеве в новогоднюю ночь от -1 до +1 градуса, мокрый снег и сильный ветер. Днем 1-го января осадки прекратяться, но ветер продолжит задувать, температура существенно не измениться.

В четверг, 2 января в Украине будет сухо, ветер утихнет. Ночью ожидается от 0 до -5 мороза, а днем около нуля.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

В Украине на новогоднюю ночь объявили штормовое предупреждение. Сильный порывистый ветер ожидается на значительной части страны.

В Украине объявили штормовое предупреждение (скрин: meteo.gov.ua)