На Україну насувається зимова стихія: які області під загрозою

Погода в Україні незабаром кардинально зміниться по всій країні. У новорічну ніч в Україні очікується сильний штормовий вітер, а також мокрий сніг. Такі дані надали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За прогнозом Наталки Діденко, атмосферний фронт з північного заходу нажене хмари і опади, які до вечора будуть вже по всій країні. А там, де буде вище нуля, сніг переходитиме у дощ.

Стовпчики термометрів 1 січня будуть коливатися в межах від -2 до +3, а в південних областях очікується +2... +5 градусів.

"Опади і поривчастий вітер новорічної ночі очікуються практично у всіх областях України", - пише Діденко.

В Києві в новорічну ніч від -1 до +1 градуса, мокрий сніг та сильний вітер. Удень 1-го січня опади припиняться, але вітер продовжить задувати, температура істотно не змінитися.

У четвер, 2 січня в Україні буде сухо, вітер вщухне. Вночі очікується від 0 до -5 морозу, а вдень близько нуля.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

В Україні на новорічну ніч оголосили штормове попередження. Сильний поривчастий вітер очікується на значній частині країни.

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)