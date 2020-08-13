Температура начнет резко падать: в каких областях ожидается сильное похолодание

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине внезапно станет совсем осенней и прохладной

Погода в Украине в пятницу, 14 августа, ожидается солнечной в большинстве регионов страны. В нескольких областях на востоке пройдут кратковременные дожди и синоптики предупредили о резком ночном похолодании, до +9 +10 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, сухо. Осадками зацепит только Харьковскую и Луганскую области. Ночная температура воздуха упадет до +10 +14 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов.

В южных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +24 +27 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +14 +16 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

На севере Украины облачно и прохладно, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, ожидается сухая и облачная погода. Ночью в регионе температура будет колебаться от +10 до +14 градусов, днем потеплеет до +24 +27 градусов.

В центральных областях страны без осадков, сухо и солнечно. Ночная температура составит +9 +12 градусов, днем ожидается от +20 до +24 градусов.

В Киеве в пятницу, 14 августа, ожидается сухая и облачная погода, без осадков. Ночью температура опустится до +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 14 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дала прогноз погоды на Маковея.

А также мы рассказывали о том, какая погода будет в Украине в ближайшую неделю.