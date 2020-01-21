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На Україну насувається сніжна буря: які області під ударом

STYLERЖиття    21.01.2020 - 12:45
На Україну насувається сніжна буря: які області під ударом
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде ненастною

Погода в Україні незабаром сильно зіпсується через атмосферний фронт, що принесе мокрий сніг і поривчастий вітер, який буде досягати штормових значень. Про це попередили синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, циклон зайде в Україну в середу, 22 січня. Почнеться негода з Півночі і Заходу і далі просунеться в бік Півдня. Тим не менш, південні області в середу обмежаться лише щільною хмарністю.

Вітер буде дути з північно-західного напряму - сильний зі штормовими поривами. Температура повітря також не порадує високими значеннями - вдень і вночі близько нуля, лише на Півдні вдень від +3 до +6 градусів.

У Києві в середу, 22 січня, також очікується дощ з переходом в мокрий сніг. Сильний зі штормовими поривами вітер буде дути з північно-західного напрямку.

На Україну насувається сніжна буря: які області під ударом

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру підтверджують прогноз Наталки Діденко (крім Півдня, на думку синоптиків, опади доберуться і туди). Вони також уточнили, як довго триватиме зимова стихія, і коли в країну повернеться ясна погода.

Так, сильний вітер і сніг будуть в Україні 22 і 23 січня. В середу вся територія країни буде під дією атмосферного фронту, а в четвер почне прояснюватися з боку Півночі.На Україну насувається сніжна буря: які області під ударомНа Україну насувається сніжна буря: які області під ударом

Погода в Україні 22 і 23 січня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 24 січня, в Україну прийде ясна погода з аномальними для січня показниками до +8 градусів Цельсія.

На Україну насувається сніжна буря: які області під ударом

Погода в Україні 24 січня (фото: meteo.gov.ua)

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